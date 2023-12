Ex Ilva, autotrasportatori: ‘Situazione non più sostenibile’

Gli autotrasportatori di Casartigiani Taranto hanno convocano per le 10.00 di mercoledì 27 dicembre una conferenza stampa alla portineria C area ingresso TIR di Acciaierie d’Italia, per denunciare la critica situazione determinatasi a loro svantaggio sul fronte Acciaierie d’Italia.

”Gli autotrasportatori ritengono non più sostenibile l’attuale situazione che sta portando una serie di imprese del settore al collasso finanziario e gestionale. Per questo rivendicano senza più ulteriori rinvii, risposte chiare, nette e concrete da parte del Governo, delle istituzioni, della politica e da Acciaierie d’Italia”, si legge in una nota.

