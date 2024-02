Ex Ilva, Acciaierie d’Italia non fornisce dati per assicurare indotto

Acciaierie d’Italia non fornirebbe le informazioni necessarie alla Sace per attuare il salvataggio delle imprese dell’indotto, come previsto dalle norme del decreto legge predisposto dal governo. Lo apprende Ansa da fonti vicine al dossier ex Ilva. I dati servono per rendere operativo l’intervento di Sace e di Mediocredito Centrale così come indicato dalle norme messe a punto del governo.

