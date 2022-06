LECCE – Anche a Lecce, oltre che a Bari-Trani-Altamura-Barletta e Foggia, in occasione dei 200 anni dalla Fondazione della Brigata Pinerolo, Esercito e Avis sono scesi in campo per promuovere la cultura della donazione. Un’iniziativa che nel capoluogo salentino ha visto la numerosa partecipazione dei militari del locale reggimento Cavalleggeri di Lodi, molti anche i civili che hanno scelto di donare il sangue nelle due autoemoteche allestite in piazza Libertini.