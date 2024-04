Empoli, Nicola: ‘A Lecce dobbiamo osare’

Il tecnico dell’Empoli Davide Nicola presenta lo scontro diretto in programma a Lecce, una partita che può dare molte chance di salvezza a chi la riuscirà a vincere: “Dobbiamo dare tutto e avere la giusta intensità mentale, indipendentemente dall’avversario che incontriamo. Ho chiesto ai ragazzi di essere consapevoli, recuperare sette punti su un avversario che lotta per il nostro obiettivo è un’enormità. Devono essere convinti che quello che hanno fatto è la strada per raggiungere la salvezza”.

In formazione pare ci sia un ballottaggio fra Cerri e Niang, il primo non è mai partito titolare nelle quattro sconfitte consecutive. “I risultati dell’Empoli non li ha fatti solo per questi due giocatori – sottolinea Nicola -. Bisogna considerare che nel calcio le valutazioni vanno fatte oltre i dati. Nelle quattro sconfitte abbiamo affrontato squadre forti. Il fatto che Cerri sia stato scelto per alcune partite è per una questione di caratteristiche e di forma. Abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine, quello che importa è determinare. La nostra è una collaborazione, non una competizione”.

Sulle caratteristiche del Lecce: “È una squadra che in casa ha il supporto del pubblico. Nelle tre partite con Gotti ha prestato attenzione all’avversario non rinunciando al suo gioco: dovremo fare la stessa cosa non mollando mai da qui alla fine. Abbiamo cercato di studiarli approfonditamente per tirar fuori le nostre qualità. Dobbiamo fare una partita con la convinzione che ogni pallone possa essere determinante”.

