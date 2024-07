Emergenza cinghiali, Bellomo: ‘Piano straordinario dopo 2 anni persi’

“La manifestazione organizzata da Coldiretti ha finalmente destato dal torpore Emiliano e i suoi colleghi, portando la Giunta regionale ad approvare immediatamente un piano straordinario per affrontare l’emergenza cinghiali in Puglia. Questo nuovo provvedimento si rende necessario, come sottolinea il deputato della Lega Davide Bellomo, perché il piano ordinario del 2022, tanto rivendicato dall’assessore competente, non è stato efficace.

Bellomo ribadisce l’importanza di affrontare la questione con un metodo scientifico e senza preclusioni ideologiche. A tal proposito, ricorda lo studio di monitoraggio e censimento del fenomeno, da lui fortemente voluto, e finanziato con 50mila euro nel bilancio regionale del 2022, per elaborare un’analisi dettagliata del problema.

Il deputato esprime dubbi sull’utilizzo di quei fondi e critica l’amministrazione per aver perso due anni senza intraprendere azioni concrete. Inoltre, critica la proposta di un ennesimo tavolo tecnico di coordinamento, ritenendolo inutile se le sue funzioni restano solo consultive e propositive, e denuncia il rischio di scaricare la responsabilità della soluzione sui soli parchi regionali e nazionali. Nel frattempo, i cinghiali continuano a devastare i campi degli agricoltori pugliesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author