Elezioni: Stravince Centrodestra, Gemmato ‘Ora vogliamo Bari’

Il centrodestra fa cappotto ai ballottaggi: torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Il Pd è in crisi ed Elly Schlein riconosce la sconfitta netta. I 5 stelle riflettono e a caldo non spendono parole per commentare il risultato. Alla fine, tenendo conto dei risultati di quindici giorni fa, la maggioranza trionfa con un evidente 9 a 4.

“Dopo Barletta il centrodestra conquista un altro capoluogo provinciale, quello di Brindisi. E’ il segno evidente che il governo regionale comincia a perdere politicamente pezzi di territorio: i cittadini delle grandi città, quelle dove il voto di opinione conta di più e i partiti si presentano in modo identitario, cominciano a dare lo sfratto al governo regionale che fallisce proprio nel suo primo esperimento pugliese”. Lo dichiara in una nota Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia in Puglia e sottosegretario alla Salute.

“A Brindisi, il candidato sindaco imposto da Giuseppe Conte e sostenuto dal presidente Emiliano ha perso sia al primo sia al secondo turno a conferma che il centrodestra, se unito, convince ed è in grado di sconfiggere l’alleanza Pd e Movimento cinque stelle”, aggiunge Gemmato.

“In queste ore abbiamo ascoltato dichiarazioni di esponenti e colleghi parlamentari del Pd compiacersi di una vittoria addirittura schiacciante sul centrodestra, non vorremmo rovinare la festa (che è solo nella loro mente), ma ricordare che addirittura nella roccaforte barese, Altamura, il partito non ha neppure presentato la lista, mentre a Monopoli non è andato oltre al 2,5% e che solo a Brindisi, in queste amministrative, la loro lista ha superato le due cifre.

“Noi di Fratelli d’Italia andiamo avanti su questa strada, convinti che il vento di cambiamento che da settembre soffia su tutta l’Italia sta iniziando a soffiare anche sulla Puglia: dopo Barletta, Brindisi siamo convinti che ci sarà una terza B… Bari”, ha concluso Gemmato.

