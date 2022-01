Lecce- Concluse le elezioni provinciali si tirano le somme. C’è chi gioisce e chi si lecca le ferite. La lega in provincia di Lecce ha inanellato l’ennesimo risultato positivo portando a casa ben 3 consiglieri Provinciali: “Le elezioni provinciali hanno sancito che Lega è la prima forza politica di centrodestra in provincia di Lecce, con tre consiglieri eletti. Fratelli d’Italia ne ha eletti due e Forza

Italia purtroppo nessuno. Questo grande risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra fatto su tutto il territorio, insieme agli amministratori e ai dirigenti del partito, al Sindaco Mellone e al movimento Regione Salento di Paolo Pagliaro, federato con la Lega da ormai un anno. Il centrodestra purtroppo risulta sconfitto rispetto al centrosinistra, ma le provinciali, come elezione di secondo livello, fotografano nel risultato gli errori del passato, di cui il centrodestra deve fare tesoro, rigenerando un nuovo e attuale progetto politico, che grazie alla forza ed alla credibilità dei leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni deve ricominciare a vincere e a ben governare in Provincia di Lecce ed in Puglia. La Lega crede in questa sfida e si impegnerà al massimo, insieme agli alleati, con lealtà e con la dignità che i risultati elettorali e la propria classe dirigente le ha conferito in questi anni in Puglia” scrive il Sen Roberto Marti, Commissario Regionale della Lega in una nota.