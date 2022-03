BARLETTA – Amministrative di Barletta in avvicinamento, ma schieramenti ancora in via di sviluppo. Un ruolo importante lo ricopre il Movimento 5 Stelle, che per il momento resta fuori sia dalla coalizione allargata del PD sia dal centrodestra unito al civismo di Cannito. Le trattative vanno avanti come spiega la referente Maria Angela Carone.

Possibile anche una campagna elettorale al di fuori delle due grandi coalizioni. In caso di mancato accordo si potrà valutare una via alternativa insieme al blocco guidato da Carmine Doronzo.

Il Movimento 5 Stelle si dice contrario alla strategia di Cannito, che rischia di portare alle stesse problematiche del 2021, ma anche al modello Emiliano scelto dal PD.