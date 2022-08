“Nel programma del Pd non c’è un’idea nuova, vera, importante, concreta. A dichiararlo è Silvio Berlusconi, che sminuisce il programma elettorale del PD in vista della elezioni politiche del 25 settembre del 2022. “Poche idee buone ci sono, ma le hanno copiate da noi – prosegue Barlusconi -. Per esempio, la decontribuzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per i nuovi assunti. Ci sono arrivati oggi, noi lo proponiamo dal 2018″. Poi “le bandiere ideologiche della sinistra, come la Legge Zan, il fine vita, lo Ius Scholae, la cannabis, come se fossero questi i problemi veri dell’Italia e degli italiani”, conclude Berlusconi.