Edilizia scolastica, pronti nuovi 11 asilo a Bari

BARI – Attività di manutenzione e sopralluoghi quindicinali nelle scuole del capoluogo pugliese proprio per capire giornalmente se ci sono delle criticità da poter affrontare e superare. E poi ancora i fondi del Pnrr che verranno investiti nella ristrutturazione, ampliamente e costruzione ex nuovo di nuovi impianti scolastici, in particolare gli asili nido che permetteranno ai genitori di poter coniugare vita familiare a quella lavorativa.

Assessorati ai lavori pubblici e all’istruzione all’opera per far partire scuole e servizi al meglio in questo nuovo anno scolastico. Contemporaneamente la Giunta sta operando alla progettazione e all’apertura di nuovi cantieri nell’ambito del Piano dell’Infanzia

