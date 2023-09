Bari, in Fiera 80 cantine e oltre 200 etichette con l’Ais

BARI – Oltre 80 cantine e 200 etichette dalla Daunia al Salento passando per la Murgia e la Valle d’Itria. Ampio spazio all’enologia nel padiglione 19 della Fiera del Levante, quello dedicato all’enogastronomia, con gli esperti dell’Ais – Associazione Italiana Sommelier che ogni giorno sono a disposizione dei visitatori per raccontare aneddoti e peculiarità dei vini pugliesi bianchi, rosati, bollicine e primitivi, tutti da scoprire, conoscere e degustare. Ogni sera proporranno un abbinamento speciale cibo-vino rispetto ai piatti proposti dagli chef durante gli show cooking e tre sessioni di degustazioni guidate in collaborazione con i ragazzi che hanno seguito il corso di sommelier astemio, progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità che imparano a conoscere i vini solo con la vista e l’olfatto e che trovano così una modalità di inclusione nell’ambito dell’enogastronomia e della ristorazione.

