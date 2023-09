Niente tv nelle province di Brindisi e Lecce: arriva l’interrogazione

BRINDISI – La tv non si vede e chiamare l’antennista potrebbe non servire. Le cause del disservizio registrato da qualche giorno in alcune zone del brindisino e del salento, esploso ieri sera durante il match Italia – Ucraina trasmesso dalla Rai, avrebbe cause ben più complesse tanto da meritare una interrogazione parlamentare presentata e firmata dall’onorevole di Forza Italia Mauro D’Attis.

“Ci risiamo: nelle province di Brindisi e Lecce – spiega D’Attis – le famiglie non riescono, ancora una volta, a guardare la tv soprattutto di sera. Inutile risintonizzare i canali, specie la Rai: non compare nulla. Una questione gravissima, considerando il pagamento del canone a fronte di un servizio parziale. È indispensabile – ne è convinto il segretario regionale azzurro – che il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile oppure si deve provvedere a escludere le zone interessate dal pagamento di una parte del canone ad utenti che non stanno usufruendo a pieno del servizio”.

Niente tv, l’interrogazione di D’Attis

D’attis, nelle prossime ore, depositerà così “un’interrogazione parlamentare e interesserò, insieme ai colleghi Caroppo, Dalla Chiesa ed altri, la Commissione di Vigilanza della Rai: qualcuno deve spiegarci il perché di quanto continua ad accadere nonostante le passate rassicurazioni”.

Il problema riguarderebbe migliaia di telespettatori sprovvisti di smart tv collegata ad internet.

