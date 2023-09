Edifici inagibili, salta il primo giorno di scuola a San Ferdinando

SAN FERDINANDO – È cominciato l’anno scolastico, ma non agli istituti De Amicis e Rodari di San Ferdinando. Il primo giorno di lezioni è stato rinviato a causa dell’inagibilità delle strutture, riscontrata con un sopralluogo tecnico che però è avvenuto soltanto 24 ore prima dell’apertura delle scuole. Necessaria la messa in sicurezza e pulizia degli edifici, visto che l’analisi sul posto ha dato esito negativo.

Lezioni bloccate, anzi non partite, mentre si fa la conta delle operazioni da effettuare nei due plessi. Il Rodari necessita di lavori di ripristino urgenti, tali da permettere il rientro degli alunni in classe entro tempi ragionevoli. Il De Amicis, invece, è stato recentemente oggetto di un finanziamento di 300mila euro per la manutenzione del soffitto, ma restano i problemi delle infiltrazioni causate dall’acqua piovana.

Duro attacco del coordinatore cittadino di Forza Italia Aniello Valente nei confronti del sindaco Arianna Camporeale. Necessario, adesso, trovare una soluzione rapida per garantire l’inizio dell’anno scolastico ai ragazzi delle due scuole.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp