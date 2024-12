Eccellenza, UC Bisceglie cerca la terza vittoria di fila in trasferta

L’Unione Calcio si prepara a far visita all’Atletico Racale nella speranza di voltare pagina dopo l’ennesimo pareggio casalingo, che ha ancora una volta rinviato l’appuntamento con una vittoria interna. Se i risultati al “Di Liddo” continuano a latitare, in trasferta gli azzurri di Monopoli sono invece un’autentica macchina da punti, con uno straordinario bottino di cinque vittorie e due pareggi in otto gare, a fronte di un’unica sconfitta subita sul campo del Canosa. Numeri che dimostrano la capacità della squadra di esprimere il meglio lontano dalle mura amiche, soprattutto in contesti difficili.

L’appuntamento domenicale di Racale potrebbe rivelarsi favorevole per gli azzurri, considerando il momento delicato dei salentini. L’Atletico Racale ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque gare, incassando un pesante 3-0 nell’ultima uscita contro il Gallipoli. Con appena 21 punti in 16 giornate, i padroni di casa occupano attualmente la zona play-out, un fattore che offre all’Unione Calcio un’occasione preziosa per consolidare la propria striscia positiva in trasferta.

A dirigere il match sarà il sig. Marco Albano della sezione di Taranto, assistito da Niccolò Giugliotta (Bari) e Rocco Epicoco (Brindisi). Una gara cruciale per entrambe le squadre, ma soprattutto per gli azzurri, che vogliono continuare a stupire lontano da Bisceglie.

