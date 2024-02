Eccellenza: Polimnia, dalla Serie D arriva Divittorio

Altro volto nuovo in casa rossoverde: la Polimnia Calcio apre le porte a Francesco Divittorio, continuando nel percorso di crescita del suo progetto e confermando di voler puntare a traguardi importanti, anche in un momento di sosta del campionato.

Laterale sinistro classe 2003, barlettano, è reduce da una prima parte di stagione con la Vibonese, formazione calabrese del girone I di serie D con la quale ha totalizzato 10 presenze sino ai primi di dicembre. In quarta serie si è messo in evidenza nello scorso campionato con la maglia del Fasano, giocando 26 partite e mettendo a segno una rete (nel derby di Molfetta). In precedenza aveva esordito in D con il Bisceglie, club in cui è cresciuto calcisticamente e dove ha conosciuto mister Mirko Muserra, tecnico della Polimnia, avendo trascorsi nell’Under 17 per due stagioni per poi passare alla Primavera 3, indossando la fascia di capitano.

”Sono felice di essere qui e ringrazio la società per avermi consentito di continuare la stagione – le prime parole del neo-calciatore – ho rischiato di restare fermo dopo la rescissione con la Vibonese, per fortuna nei dilettanti si è aperta una nuova finestra di mercato per pochi giorni e l’ho sfruttata. Mi sono sentito prima con mister Anaclerio, poi con il ds Frascati e Muserra e ora sono pronto a dare il mio contributo alla causa rossoverde. Fisicamente sto bene, devo ritrovare il ritmo-partita”.

Divittorio si aggiunge a Giacomo Laguardia nel ruolo di terzino sinistro. Si sta già allenando con i nuovi compagni, ha giocato parte del test di sabato mattina con il Capurso e potrebbe esordire domenica a Foggia nella sfida con l’Incedit, proprio nel giorno del suo 21° compleanno.

E’ il sesto rinforzo della sessione invernale di mercato dopo gli arrivi di Fiorentino, Manzari, Tirera, Lanzone e Panebianco.

