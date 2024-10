Eccellenza, notte fonda Molfetta, al “Poli” poker del Canosa

La Molfetta Calcio subisce una sonora sconfitta, subendo al ‘Paolo Poli’, un poker da parte del Canosa, 0 a 4 il risultato finale. Biancorossi che si arrendono al più quotato Canosa, rimanendo così al terz’ultimo posto in classifica.

Per questo match in posticipo serale, mister Traversa, schiera Viola tra i pali, al suo esordio con gli sparlotti; difesa composta da Esposito, Colangione, De Palma ed il rientrante Potenza; a centrocampo invece capitan Morra, Cannito, Carannante con Calabria e Carlucci a supporto di Bozzi in attacco.

Prima occasione per il Molfetta al 6′, con il tiro però debole di Bozzi, facile preda del portiere canosino Tarolli. Due minuti dopo, episodio dubbio in area ospite, con Potenza che finisce per terra ma l’arbitro Visani di Foggia, lascia correre. Al 10′ il Canosa risponde con il palo di Ciannamea, con Mangialardi che non riesce a ribadire in rete. Al 19′ vantaggio del Canosa con Sanchez, che con un tiro dal limite dell’area batte Viola. Al 26′ ancora Canosa pericolosissimo con l’ex Barrasso, che con una conclusione dalla destra in diagonale va vicino al raddoppio. Al 32′ Canosa ancora pericoloso in avanti ma Viola si dimostra attento. Al 34′ i biancorossi nuovamente in avanti, con una bella progressione di Calabria che conclude ma Tarolli gli dice di no. Al 39′ Ciannamea anche lui ex di turno, si rende ancora insidioso, con una conclusione che si spegne di poco a lato della porta difesa da Viola. Al 44′ disattenzione difensiva dei biancorossi, con Mangialardi che batte indisturbato Viola, per il raddoppio ospite. Prima frazione che si chiude dunque, con il Canosa in avanti per 2 reti a 0.

Nei primi minuti della ripresa, mister Traversa cerca di cambiare l’inerzia del match, inserendo due punte Colamesta e La Pietra, al posto rispettivamente di Carannante e Colangione. Al 10′ però si registra il tris per il Canosa, con l’assist di Mangialardi per Sanchez, che solo davanti a Viola, lo batte per la sua personale doppietta. Al 16′ ancora Canosa in avanti con Mangialardi ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 18′ Morra per gli sparlotti, conclude d’orgoglio ma Tarolli in volo plastico, gli dice di no. Al 26′ ancora Molfetta in avanti con il colpo di testa di Colamesta che però si spegne sul fondo. Un minuto dopo, Molfetta ancora pericoloso con l’inzuccata di Bozzi ma Tarolli è attento e nega la gioia del gol al centravanti barese. Al 36′ arriva il poker per gli ospiti ad opera dell’ennesimo ex della partita, Saani, che in contropiede e con un tocco vellutato, batte ancora una volta l’estremo difensore molfettese Viola. La partita non ha più nulla da dire fino al termine della contesa e si chiude con il rotondo successo ospite.

Prossimo impegno per i biancorossi, il 3 novembre in trasferta sull’ostico campo del Massafra.

MOLFETTA CALCIO CANOSA 0 4

Molfetta Calcio: Viola, De Palma (15′ st Leuzzi), Colangione (5′ st La Pietra), Morra [k], Bozzi, Carlucci (20 ‘st

Suriano), Potenza (32′ st Lafronza), Esposito, Cannito, Calabria, Carannante (5′ st Colamesta). A disp. Del Rosso, Tupputi, Rizzi, Ricupero. All. Traversa Martino.

Canosa: Tarolli, Pignataro, Monterisi, Solano, Gomes [k], Talin, Lamacchia (30′ st Coco), Barrasso (25′ st Zappacosta), Sanchez (30′ st Saani), Mangialardi (20′ st Petitti), Ciannamea. A disp. Capossele, Santoro, Pirelli, Comitangelo, Menezes. All. Di Simone Luigi.

Arbitro: Visani Alessandro di Foggia. Assistenti: Biagi Leonello di Taranto e Minerba Matteo Marcello di Lecce.

Reti: 19′ pt Sanchez, 44′ pt Mangialardi, 10′ st Sanchez, 36′ st Saani.

Note. Ammoniti: Lamacchia, Cannito, Morra, Mangialardi, De Palma, Potenza e Gomes. Recupero: 2′ pt –– 1’ st.

