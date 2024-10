Eccellenza: La Polimnia piazza il colpo, firma Cristian Galano

Cristian Galano, esterno d’attacco 33enne nato a Foggia il 1° aprile 1991, ha raggiunto un accordo con la Polimnia Calcio. L’attaccante si allena con la squadra da circa dieci giorni e sarà a disposizione dell’allenatore Anaclerio per la prossima gara casalinga contro il Galatina, prevista per domenica 27.

Galano vanta una lunga carriera nei campionati professionistici, con oltre 350 presenze. In Serie B ha giocato 312 partite e segnato 69 reti, indossando le maglie di Bari, Pescara, Foggia e Vicenza. Con il Bari ha partecipato a nove campionati. Nella scorsa stagione ha militato in Serie C con il Brindisi, totalizzando 55 presenze e 5 gol nella terza serie nazionale.

L’acquisizione di Galano rappresenta un importante colpo di mercato per la Polimnia Calcio, a conferma delle ambizioni del club. L’operazione è stata resa possibile grazie al supporto dell’imprenditore Modesto Scagliusi, che entra a far parte della famiglia rossoverde.

Galano sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi domani, alle ore 18, presso il campo sportivo “Madonna d’Altomare”.

