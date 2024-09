Eccellenza: Il Bisceglie si rinforza con gli arrivi di De Vivo e Pedrini

Il Bisceglie prosegue la sua opera di potenziamento in vista della prossima stagione con l’acquisto di due nuovi giocatori. Il difensore centrale Davide De Vivo, classe 2003, è il primo dei nuovi arrivi. Cresciuto nella Casertana, squadra con cui ha esordito in Serie C nel 2021, De Vivo ha successivamente militato nel Team Altamura in Serie D e attirato l’attenzione della Sampdoria, che lo ha inserito nelle squadre giovanili Under 18 e Primavera. Dopo ulteriori esperienze in Serie D con Matera e Paternò, e in Eccellenza con Real Aversa e Givova Capri Anacapri, De Vivo torna in Puglia con l’obiettivo di consolidarsi nella difesa del Bisceglie.

A rafforzare il centrocampo nerazzurro arriva Matteo Pedrini, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta. Pedrini ha maturato esperienza in Serie D con il Rezzato, esordendo anche in Coppa Italia, e ha proseguito la sua carriera tra Serie C e campionati minori italiani e internazionali. Con una stagione divisa tra Tivoli e Atletico Ascoli nel 2023, il centrocampista è pronto a tornare protagonista al Bisceglie dopo una precedente parentesi nel 2021.

