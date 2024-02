Eccellenza, daspo di un anno a tifoso dell’Ugento

La Polizia di Stato ha emesso un daspo in seguito agli eventi verificatisi 10 dicembre 2023 durante la partita del campionato di Eccellenza pugliese a Otranto tra Toma Maglie e Ugento. Un tifoso della squadra ospite, con il viso coperto, ha acceso e lanciato un fumogeno, mettendo a rischio la sicurezza. Grazie all’indagine del Commissariato di P.S. di Otranto, è stato identificato un uomo di 35 anni di Ugento, denunciato per il lancio di materiale pericoloso. La Divisione Anticrimine ha emesso un divieto di accesso a manifestazioni sportive per un anno nei suoi confronti.

