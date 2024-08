Eccellenza, colpo d’esperienza per l’attacco dell’Unione Bisceglie

Il direttore sportivo Storelli ha messo a segno un importante colpo di mercato a ridosso del debutto stagionale in Eccellenza pugliese contro il Barletta. L’Unione Calcio Bisceglie accoglie tra le sue fila l’attaccante Domenico Suriano, originario di Andria e classe 1988.

Suriano è un attaccante con un comprovato fiuto del gol e un curriculum di tutto rispetto. La sua carriera include significative esperienze tra Lega Pro e Serie D, avendo militato in club come Andria, Bitonto, Pro Vasto, Lecco, Giulianova, Trani, Milazzo, Pomigliano, Cavese, Chieti, Bellaria e Mantova. Tra i suoi successi, spicca il titolo di capocannoniere conquistato con il Melfi in Eccellenza Lucana.

Con 244 presenze e 49 reti all’attivo tra Serie C e D, Suriano ha dimostrato il suo valore negli anni, vestendo di recente le maglie del Corato, con cui ha realizzato 20 gol, e della Nuova Spinazzola.

