Eccellenza/B, Ginosa travolge Otranto a domicilio

Termina nel migliore dei modi il 2023 per il Ginosa che travolge a domicilio l’Otranto con un roboante 4-1. Seconda vittoria di fila per gli uomini del tecnico Passariello (in tribuna per squalifica) grazie a una prestazione sontuosa che ha annichilito un avversario grintoso, ma poco incisivo in fase avanzata, i cui attaccanti sono stati annullati da una difesa ginosina solida ed attenta, con Patronelli e Pinto impeccabili e un Pizzaleo a chiudere la saracinesca all’occorrenza.

Prima frazione equilibrata con i biancazzurri ospiti più cinici in fase realizzativa. Primo squillo al 16’ di marca idruntina quando Nicolazzo, appena dentro l’area, scarica un diagonale velenoso che impegna severamente Pizzaleo, bravo a respingere in angolo. La replica ospite giunge al 18’ con Gatto che conclude dal limite, con la sfera che accarezza il palo alla sinistra di Caroppo.

Il Ginosa cresce col passare dei minuti ed al 32’ Genchi, su calcio piazzato dal limite, chiama l’estremo difensore locale ad un intervento prodigioso in angolo. E’ il preludio al vantaggio che giunge al 33’ sul corner seguente: palla in area dove si accende una mischia risolta sottomisura dalla zampata vincente di Soriano. L’Otranto accusa il colpo ed al 39’ capitola per il raddoppio ospite: azione ben manovrata dei biancazzurri finalizzata dal baby Gallitelli che, dal limite, infila la sfera nel “sette” dove Caroppo non può nulla.

I padroni di casa cercano di reagire ma l’attenta retroguardia ginosina blocca ogni sortita degli avanti idruntini. Nella ripresa i padroni di casa entrano più determinati alla ricerca di rimontare il risultato, mentre gli ospiti controllano con ordine e nel finale arrotondano il risultato. Al 16’ l’Otranto riapre il match grazie a Nicolazzo che, su azione di rimessa, trova il pertugio giusto dal limite per battere Pizzaleo.

Il Ginosa non si scompone ed al 23’ Genchi ci prova su punizione dal limite ma Caroppo è superlativo a disinnescare la minaccia. Al 27’ sale in cattedra Pizzaleo che stoppa in uscita il tentativo ravvicinato di Tourè, evitando il peggio. Alla mezzora la dea bendata aiuta i biancazzurri quando una punizione defilata sulla sinistra calciata da Piccinno scheggia il palo alla sinistra di Pizzaleo.

Al minuto 34 la gara si fa ancora più in salita per i padroni di casa quando Signore è costretto a fermare il neo entrato Thiam lanciato a rete, prendendo anzitempo la via degli spogliatoi e lasciando i suoi in dieci. Con l’uomo in più gli ospiti prendono il sopravvento e nel finale dilagano. Al 47’ il tris è firmato da Thiam che raccoglie in area un invitante assist di Coronese e da distanza ravvicinata non lascia scampo a Caroppo, mentre al 49’ giunge il poker siglato da Richella che, su azione di rimessa, trova l’angolo giusto alla sinistra dell’estremo difensore idruntino.

Alla fine un successo che aumenta l’autostima e la consapevolezza di un gruppo solido e cinico. Alla ripresa (il campionato si ferma per la sosta natalizia) fissata per il 7 Gennaio 2024 il Ginosa sarà impegnato al “Miani” contro la capolista Manduria per un match impegnativo, in cui servirà una prova superba per conquistare il massimo risultato utile ed allungare la striscia positiva.

OTRANTO-GINOSA 1–4

RETI: pt 33’ Soriano (G), 39’ Gallitelli (G); st 16’ Nicolazzo (O), 47’ Thiam (G), 49’ Richella (G).

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Vigliotti, Negro (49’ st Angelini), Signore, Cisternino, Tourè, Mariano, Nicolazzo (3’ st Tondi), De Giorgi (43’ pt Cortese), Piccinno. A disp.: Melito, Liquori, Cariddi, Rollo, Rocco, Murrone. All. Bray.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Coronese, Schirizzi (49’ st Sergio), Patronelli, Pinto, Gatto, Soriano (43’ st Pignatale), Genchi (31’ st Thiam), Vapore (1’ st Richella), Gallitelli (31’ st Verdano). A disp.: Di Anna, Chiochia, D’Angelo, Cardinale. All. Passariello (squalificato).

ARBITRO: Wael Abu Ruqa di Roma 2 (Assistenti: Pierluigi Mazzarelli e Roberto Nero di Barletta).

Ammoniti: Cisternino, Mariano e Piccinno (O), Cimmarusti e Soriano (G).

Espulso: al 34’ st Signore (O) per fallo da ultimo uomo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp