Eccellenza/A, Bisceglie: colpo in rimonta per un Natale da primato

Il Bisceglie non soffre di vertigini. Nella prima domenica con i galloni di capolista, i nerazzurri espugnano in rimonta l’ostico sintetico di Stornara collezionando la nona vittoria nelle ultime dieci gare, grazie alla quale approcciano al meglio le festività natalizie.

Il colpaccio ottenuto in un “San Rocco” senza pubblico, al cospetto di un Real Siti determinatissimo a vender cara la pelle, è giunto a coronamento di un’altra prestazione maiuscola del collettivo sul piano del temperamento e della coesione, ratificata dagli acuti decisivi del tandem argentino Di Rito-Bonicelli dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa.

Un blitz tutt’altro che scontato, per giunta alla luce delle assenze illustri degli infortunati Pignataro e Sanchez (quest’ultimo in panca solo per onor di firma) nonché del febbricitante Stefanini, oltre ai forfait in corso d’opera di Farucci e Petitti.

Due le novità, dunque, nell’undici di partenza: l’esordio da titolare del centrale Pablo Lucero al fianco di Rodriguez e l’impiego di Monaco in mediana. Il match è subito in salita per la formazione di mister Di Meo: al 5’, infatti, il taglio verticale di Ciccone coglie impreparata la retroguardia stellata, così Caputo si ritrova solo dinanzi a Suma e lo trafigge da distanza ravvicinata.

Il Bisceglie potrebbe impattare già al 10’, ma il lob di Di Rito è disinnescato quasi sulla linea da Muzzo, quindi pochi istanti dopo la rasoiata di Kone termina a lato. Al 12’ Kone imbecca Di Rito, la cui inzuccata si spegne di un soffio sulla sinistra della porta verdeblu. La pressione nerazzurra è costante: al 20’ Tricarico si oppone al diagonale di Kone, Di Rito si avventa sulla sfera ma calcia debolmente permettendo ai difensori avversari di sbrogliare.

Il pari è nell’aria e matura al minuto 33 per effetto di un’efficace iniziativa originata da Petitti, proseguita da Kone sulla fascia destra e finalizzata da Nicolas Di Rito con un guizzo sottomisura (prima gioia dal suo ritorno a Bisceglie per il navigato centravanti di Rosario). La frazione si chiude con un destro dalla lunetta di Bonicelli neutralizzato a terra da Tricarico.

Altro brivido per i nerazzurri in apertura di ripresa. Al 6’, il neo entrato Mlinde colpisce la traversa della porta difesa da Suma con un’inzuccata da ottima posizione. Scampato il pericolo, il Bisceglie torna ad esercitare un costante predominio premiato dal sorpasso al 17’ in virtù della perentoria elevazione di Bonicelli su traversone di Rodriguez che s’infila nell’angolo alla sinistra di Tricarico.

Per il 23enne argentino è il decimo sigillo in campionato. Nel prosieguo dell’incontro i ragazzi di Pino Di Meo amministrano con personalità il vantaggio rendendosi insidiosi al 23’ (soluzione mancina centrale in corsa di Petitti) e al 44’ (i tentativi in rapida successione di Bonicelli e di Kouame sono schermati dalla retroguardia locale), mentre Suma non corre mai particolari insidie, eccetto un piazzato dal limite respinto dalla barriera.

Al triplice fischio è legittima l’esultanza dell’ambiente nerazzurro per un blitz tanto difficile quanto meritato che giunge proprio alla vigilia del momento clou per le celebrazioni relative ai 110 anni di storia del calcio biscegliese, in programma domani alle 19.00 a Palazzo Tupputi con la cerimonia dell’annullo filatelico realizzato per la prestigiosa ricorrenza.

REAL SITI-BISCEGLIE 1-2



RETI: pt 5’ Caputo, 33’ Di Rito; st 17’ Bonicelli.

REAL SITI: Tricarico, Spadaccino, Ciccone, Thiam, Di Gioia, Muzzo, Melino (5’ st Mlinde), Jarju (8’ st Russo), Caputo, Cormio(20’ st Grasso), Pergola (35’ st Panelli). Panchina: Orillo, Damato, Reddavide, Nanula, Mouslih. All. Ciurlia.

BISCEGLIE: Suma, Farucci (21’ pt Marinelli), Morisco, Rodriguez, Lucero, Monaco (15’ st Fucci), Mangialardi, Petitti(27’ st Cassatella), Di Rito, Bonicelli, Kone (15’ st Kouame). Panchina: Zinfollino, Sanchez, Napoli, Dembele, Losapio. All. Di Meo.

ARBITRO: De Benedictis di Bari. Assistenti: Gugliotta e De Candia.

NOTE: angoli 2-5; rec. pt 2’, st 5’.

AMMONITI: Spadaccino, Ciccone, Jarju e Caputo per il Real Siti; Suma, Lucero, Di Rito e Kone per il Bisceglie.

