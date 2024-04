Eccellenza/B, Brilla Campi-Otranto 1-1, gara decisa da due rigori

Si chiude con un pareggio in casa del Brilla Campi la stagione in trasferta del Città di Otranto. Finisce 1-1 una partita decisa da due calci di rigore che sottolinea, una volta di più, i grandi valori umani di un gruppo che sta onorando il campionato sino alla fine. Giocato sotto il primo sole caldo della stagione, il match è affrontato di buona lena dalle due formazioni che si affrontano a viso aperto e mostrano sul terreno di gioco buone trame tattiche.

I primi pericoli sono di marca Brilla Campi. Al 6’, Marti, tra i migliori della sfida, chiama alla respinta a terra Caroppo, sulla sfera si avventa Carlo Poleti che colpisce un palo clamoroso. Sul fronte opposto è Valentini a giocare un ottimo pallone in area di rigore avversaria rallentando però oltremodo la conclusione: palla deviata e soltanto un calcio dalla bandierina per il Città di Otranto. Vigliotti anticipa Poleti al momento del tiro da ottima posizione al 14’ e bisogna attendere altri dieci minuti per uno degli episodi chiavi della partita.

L’arbitro vede in maniera generosa un contatto da rigore tra capitan Mariano e un attaccante campiota e decreta il penalty. Sul dischetto va Davide Caravaglio, conclusione rasoterra precisa alla destra di Caroppo che intuisce ma non arriva a toccare il pallone. Il primo tempo non racconta più nulla di particolare sino al duplice fischio di chiusura.

La ripresa vede due squadre allungarsi, causa probabile la stanchezza da caldo: i padroni di casa cercano di spingere, un’azione avvolgente sulla sinistra non trova nessuno sul secondo palo per spingere in porta il pallone. Al 25’ è Caroppo ha tenere in vita i biancazzurri adriatici con un grande intervento su Facecchia che gli si presenta di fronte.

Stessa situazione che si verifica poco dopo nei 16 metri locali, attento Laghezza nella respinta sul tiro da pochi metri di un avanti ospite. Al 42’, l’episodio che segna l’epilogo finale della contesa. L’arbitro concede il penalty al Città di Otranto, corre il minuto 42’punendo un intervento dello stesso portiere del Brilla. Diego De Giorgi copia la conclusione di Caravaglio e sigla l’1-1 finale.

Non succede più nulla nonostante i cinque minuti di recupero. Domenica prossima, la compagine del presidente Mazzeo saluta l’Eccellenza ospitando il Manduria nell’ultima partita della stagione regolare.

BRILLA CAMPI-OTRANTO 1-1

RETI: 24’pt Caravaglio (r); 42’st De Giorgi (r).

BRILLA CAMPI: Laghezza, Carrozzo, Maniglia, Iaia, Tondo, Carlucci (14’st Olibardi – 46’st Turco), Poletì (22’st Narducci), Caravaglio, Fracella, Marti, Poleti. All. Patruno. A disposizione: De Matteis, Solimeno, Litti, Valzano, Pascali, Diop..

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Vigliotti (39’st Cortese), Liquori, Signore, Valentini, Tourè, Mariano (K), Trovè, Piccinno (20’st Cisternino), Tondi (20’st De Giorgi). All. Bray. A disposizione: Albino, Piccinni, Cariddi, Negro, Rocco, Murrone.

ARBITRO: Giulio Quarta di Lecce. ASSISTENTI: Domenico Nasca di Barletta; Fabio Santo di Barletta.

AMMONITI: Trovè (O).

RECUPERO: 1’pt; 5’st.

