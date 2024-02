Uno scontro tra due formazioni attrezzate e che cercavano, attraverso il gioco, di conquistare la piena posta in palio. E con 5 reti e tante altre occasioni Canosa-Unione è sicuramente stata una partita che segnerà le ambizioni dei due team.

CANOSA-UC BISCEGLIE 3-2

Marcatori: 21’ Vitale (U), 46’ Lamacchia (C), 57’ Bayo Sarr (C), 68’ Tutitto (C), 89’ Mbaye (U)

Canosa: Vicino, Pignataro, Lamacchia, Bayo Sarr, Montrone (c), Masellis (46’ Russo), Milella, Cannito (79’ Romano), Caruso, Menezes (77’ Bentos), Turitto. Panchina: Capossele, Fiorella, Pizzulli, Dargenio, Morella, Nannola. All. Zinfollino.

Unione: G. Lullo, S. Lullo (77’ Binetti), Baggini, Talin (76’ Dell’Olio), Mbaye, Andriano (59’ Stella), Diomandè, Zinetti (c), Saani (78’ Di Palma), Vitale. Panchina: Di Bari, A.G. Monopoli, Bufi, Cirulli, Amoroso. All. A. Monopoli.

Ammoniti: 6’ Cannito (C), 15’ Turitto (C), 19’ Saani (U), 37’ Talin (U), 47’ Andriano (U), 67’ Diomandè (U)

Espulsi: al 73’ Caruso (C) per doppia ammonizione.

Recupero: 3’ – 5’

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author