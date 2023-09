Eccellenza/A: UC Bisceglie sbanca San Severo con una prova di carattere

Continua con una vittoria il cammino dell’Unione Calcio Bisceglie nell’Eccellenza 23/24. Al Ricciardelli di San Severo la squadra azzurra, che subisce il forfait dell’ultim’ora di Giovanni Lullo, si presenta con il classico 4-4-2 mentre i giallogranata di mister Maffucci presentano un inedito 3-5-2.

Succede tutto nella prima frazione: è il San Severo a partire forte tanto che all’11° è già avanti per 1 a 0 grazie alla marcatura di Dascoli abile a incunearsi nella difesa azzurra e a gonfiare la rete.

Partenza in salita per gli azzurri che però, minuto dopo minuto, iniziano a prendere coraggio e mantenere il pallino del gioco. L’Unione sfodera una reazione veemente e al 18° il primo squillo dell’Unione: Lanzonedalla sinistra mette un cross velenoso in area, Amoroso è lesto ad anticipare il suo marcatore spizzando il pallone in maniera insidiosa, De Carlo deve rifugiarsi in angolo.

Al 29° arriva la rete azzurra, lancio lungo dalle retrovie con Amoroso mette a terra il pallone e prova l’eurogol, il suo tiro colpisce in pieno il palo a De Carlo battuto, la palla ritorna sui piedi di Saani che è lesto a ribadire in rete la palla vagante. Per l’attaccante si tratta della seconda marcatura in due giornate di campionato. L’Unione non è sazia e spinge sull’acceleratore: è Amoroso a conquistare una punizione dai 25 metri in posizione molto invitante. Sulla palla si presenta l’argentino Talin che mostra le sue doti balistiche con una sassata che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere giallogranata. E’ 1-2 con le squadre che si trascinano all’intervallo.

Nella seconda frazione il San Severo è stordito dalla rimonta azzurra e, complice il gran caldo, si abbassano i ritmi di gioco e latitano le occasioni da rete. L’occasione ghiotta per il pareggio arriva al 62° quando, su corner, è Cabrera che di testa colpisce la traversa con il suo colpo di testa. Inizia una fase di stallo nel gioco.

L’Unione è brava a chiudersi ordinatamente e a provare qualche sortita in contropiede, il San Severo manovra sterilmente senza trovare il guizzo. All’86° è l’Unione ad avere il match ball con Cascione: l’apertura in profondità di Bufi pesca l’esterno liberissimo davanti alla porta ma De Carlo è bravo ad ipnotizzare l’azzurro.

Nel recupero l’ultima occasione del match con Prudente che arriva in area azzurra ma spreca alzando alto da buona posizione. L’Unione nel prossimo turno farà visita alla Virtus Mola sconfitta per 3-1 a San Marco.

