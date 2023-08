È morto Toto Cutugno, l’‘italiano vero’

E’ morto Toto Cutugno. A 80 anni, compiuti a luglio, il cantautore si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Ad annunciare la morte il manager Danilo Mancuso, il quale ha spiegato che il cantante “dopo una lunga malattia, si era aggravato negli ultimi mesi”. Cutugno sarà per sempre ricordato per “L’italiano“, canzone diventata un simbolo del Belpaese anche all’estero, ma nella sua carriera ha firmato numerosissimi successi, vincendo un Festival di Sanremo e arrivando secondo in sei occasioni.

