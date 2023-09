Dorval e Achik, da Cerignola a Bari per diventare top anche in B

Mehdi Dorval e Ismail Achik, da Cerignola a Bari per cercare di imprimere il loro nome anche nella storia della società biancorossa. Dopo aver portato gli ofantini in Serie C 85 anni dopo l’ultimo campionato di terza serie il francoalgerino e il marocchino, amici per la pelle, sono stati protagonisti anche nel pareggio dei biancorossi sul campo del Pisa. Dorval, mai sostituito nelle prime cinque giornate di campionato, è stato l’autore dell’assist per Akpa Chukwu, che ha messo in porta l’1-1 a 5’ dal termine. Il terzino destro biancorosso ha superato nelle gerarchie Raffaele Pucino e in caso di sostituzione di uno dei due esterni di difesa per lasciar spazio all’ex Ascoli si sposta a sinistra. Un segnale di fiducia incondizionato da parte del mister. Achik, invece, ha fatto il suo esordio in Serie B in terra toscana. I 29 minuti giocati non sono sufficienti per fare una valutazione ma ciò che emerge è la voglia e la fame di chi, arrivato dalla Serie C con un bagaglio di esperienza di un anno contraddistinto da 10 gol e 7 assist vuole mettersi in luce anche nella categoria superiore. E Bari, così come lo è stato per Dorval, rappresenta per lui un’occasione importantissima.

