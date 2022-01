MANDURIA – Un altro decesso avvenuto in piena solitudine. Un’altra donna. È accaduto ancora a Manduria dove, a distanza di pochi giorni dalla morte di una quasi novantenne, ritrovata priva di vita nella sua casa, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, hanno constatato la morte avvenuta già da qualche giorno, di una donna di 64 anni. È stata ritrovata seduta su una poltrona, nella sua abitazione e sarebbe stato probabilmente un malore, la causa del decesso. Sul posto, anche i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Sembrerebbe che la donna non avesse familiari nelle immediate vicinanze.