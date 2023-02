Donna carbonizzata in auto: famiglia chiede rispetto privacy

La famiglia della donna trovata carbonizzata in un’auto nelle campagne di Santeramo ha rivolto un appello al mondo dell’informazione affinché venga tutelata la privacy della donna stessa e della sua famiglia. È stato chiesto di non pubblicare indicazioni che possano identificare la vittima, fino a quando non verranno chiarite le circostanze del tragico evento. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.

