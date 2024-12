Donazione solidale: una scala per l’AIPD di Brindisi

In un clima di gioia e condivisione, la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo ha donato una scala per la deambulazione all’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Brindisi. Questo gesto di solidarietà segna un importante passo avanti per i giovani del centro, offrendo loro nuove opportunità per attività motorie e esperienze significative.

La cerimonia si è svolta presso la sede dell’AIPD alla presenza del Direttore Generale della Cooperativa, Giuseppe Natale, che ha espresso grande emozione: “È un giorno speciale: la scala non è solo un attrezzo, ma un ponte verso nuove opportunità”.

Presenti anche Stefania Calcagni, Presidente dell’AIPD, e il Senatore Michele Saccomanno, Direttore Sanitario dell’associazione. Natale ha ribadito l’importanza della collaborazione nel terzo settore: “Insieme possiamo creare un futuro inclusivo e sostenibile”.

L’evento, arricchito dalla partecipazione dei genitori e dallo spirito natalizio, è stato più di una donazione: un momento di comunità e condivisione, dove affetto e speranza hanno fatto da protagonisti.

