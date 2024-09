Don Cosimo Schena primo prete in Italia con 300.000 follower su Instagram

Don Cosimo Schena, conosciuto come il “poeta dell’Amore di Dio”, ha raggiunto un traguardo eccezionale diventando il primo sacerdote in Italia a superare i 300.000 follower su Instagram. Questo risultato lo consacra come una delle figure religiose più influenti e amate nel panorama digitale italiano.

Parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi, Don Cosimo ha saputo sfruttare i social media in modo innovativo per diffondere messaggi di speranza, amore e fede. Attraverso le sue poesie musicate e recitate, ha toccato i cuori di migliaia di persone, creando una comunità virtuale affiatata e devota.

Il successo di Don Cosimo è dovuto alla sua capacità di comunicare in modo autentico e coinvolgente, trasmettendo emozioni e valori universali che lo rendono un punto di riferimento spirituale per molti. La sua presenza su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok ha avvicinato soprattutto i giovani alla spiritualità.

Oltre alla sua dedizione alla fede, Don Cosimo è noto per il suo grande amore per gli animali, un aspetto che ha attratto sia credenti che non credenti, ispirati dalla sua compassione per tutte le creature viventi.

Con la sua simpatia, umiltà e autenticità, Don Cosimo continua a guidare spiritualmente migliaia di persone attraverso i suoi contenuti online. Il suo ultimo libro, “Dio è il mio coach”, è diventato un bestseller su Amazon nella categoria Terapia psicologica cristiana, confermando il suo ruolo di guida spirituale anche nel mondo editoriale.

“Essere il primo prete in Italia a raggiungere questo traguardo è un onore e una responsabilità,” ha dichiarato Don Cosimo, promettendo di continuare a portare un messaggio di amore e speranza a tutti i suoi follower.

Per seguire Don Cosimo Schena sui social, questi sono i suoi canali ufficiali:

– Instagram: www.instagram.com/doncosimoschena

– Facebook: www.facebook.com/doncosimoschena

– Spotify: https://open.spotify.com/artist/2qIhvl7zXtNEQWjcR4MeJ1

– TikTok: https://www.tiktok.com/@doncosimoschena

– YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFMS5GiAiUTcbEowbAPtCgw

– Twitter: https://twitter.com/doncosimoschena

