Rifiuti, AVR: “Parentopoli? Le assunzioni fatte su indicazione dei sindacati”

“Parentopoli? Le assunzioni sono state fatte dei indicazione dei sindacati. Avevamo urgenza in quanto in estate si è verificata una strana emergenza con molti dipendenti in malattia. Malattie vere? Chissà, a pensar male a volte ci si azzecca…”. La Avr, società che gestisce la raccolta rifiuti a Brindisi, convocata in Commissione Ambiente, risponde alle accuse delle ultime settimane.

