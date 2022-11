Condividi su...

BARLETTA – Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi alimentari presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta. Presentato “Oltre la punta dell’iceberg”, il nuovo libro di Stefania Sinesi. Un’introspezione psicologica, ma anche il racconto di un percorso fisico attraverso anoressia e bulimia, anche grazie al lavoro dell’associazione Never Give Up.

A supportare l’iniziativa il Rotary Club e il Rotaract Barletta, in un messaggio di sostegno rivolto alla collettività e in particolare alle fasce d’età più giovani, chiamate ad aprirsi e a chiedere aiuto in caso di problemi di carattere alimentare.