Centinaia di capi di abbigliamento contraffatti sono stati scoperti e posti sotto sequestro, due portali internet utilizzati per la loro vendita sono stati oscurati e posti anch’essi sotto sequestro, una persona denunciata dalla Guardia di Finanza di Andria. E’ il bilancio di un servizio di contrasto alla contraffazione dei marchi di fabbrica disposto dal comando provinciale di Barletta. I militari hanno individuato un esercizio commerciale nella città di Andria in cui erano in vendita oltre 500 tra capi di abbigliamento ed etichette recanti marchi di note griffe, privi della documentazione contabile comprovante il regolare acquisto.