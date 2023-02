BARLETTA – La Disfida di Barletta tra i grandi eventi della Regione Puglia. Un capitolo di spesa di 350mila euro per il prossimo triennio è stato individuato con l’approvazione dell’ultima legge di bilancio in consiglio regionale, destinando importanti risorse economiche ad un obiettivo ben definito: la rievocazione storica del certame cavalleresco a partire dal suo 520° anniversario.

Palazzo Della Marra ha ospitato la conferenza stampa dedicata all’evento. Previsti dei finanziamenti regionali per mettere in moto l’intera macchina della Disfida, ma si guarda anche ad una possibile partnership tra pubblico e privato per sostenere un progetto di ampie vedute turistiche e artistiche.

