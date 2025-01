🔴 Diretta: Team Altamura-Sorrento 1-1: secondo tempo

CRONACA SECONDO TEMPO

40′ – Bolsius! Ci prova il numero 10 in piena area: palla ribattuta da Silletti in corner.

37′ – Ammonito Cangianiello nel Sorrento.

34′ – Ci prova Cangianiello da fuori: ottima risposta di Viola che blocca senza problemi.

30′ – Sostituzione Team Altamura: esce Minesso, entra Simone.

26′ – Sostituzione Sorrento: esce Cuccurullo, entra Carillo.

24′ – Ancora Minesso! Questa volta, il suo colpo di testa non inquadra la porta.

22′ – Minesso! Grande chance per la Team Altamura! Bella conclusione del numero 9 al volo ma grandissima risposta di Del Sorbo che dice di no.

20′- Sostituzione Sorrento: esce Guadagno, entra Colangiuli.

16′ – Grande chance per il Sorrento! Ottimo cross per Bolsius che in piena area ci prova: Viola dice di no con i piedi.

15′ – Sostituzione Team Altamura: esce Bumbu, entra Andreoli.

14′ – Ammonito Fusco nel Sorrento.

11′ – Ci prova anche Blondett da fuori: para a terra Viola.

9′ – Musso! Sorrento davvero pericoloso! Bella conclusione del numero 11: palla che sorvola la traversa di Viola.

6′ – Biancorossi vicinissimi al gol! Ottimo pallone per Acampa in piena area prova il diagonale: Del Sorbo si rifugia in corner.

4′ – Ammonito Acampa. Primo giallo del match.

2′ – Pasticcio della difesa biancorossa! Per poco Bolsius non ne approfitta. Palla, poi spazzata da Manè.

1′ – Musso! Conclusione da fuori del numero 11: Viola non perfetto e palla in corner.

0′ – Riprende il match allo stadio D’Angelo. Una sostituzione nell’intervallo: nel Sorrento è uscito Vitiello, al suo posto c’è Matera.

CRONACA PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo allo stadio D’Angelo: alla rete di Leonetti ha risposto quella di Cuccurullo.

43′ – Bel cross di Rolando per D’Amico che ci prova in semi-rovesciata: palla che termina alta sopra la traversa.

42′ – Team Altamura che non sembra aver accusato il colpo. La squadra di Di Donato va subito a caccia del nuovo vantaggio.

39′ – Pareggio del Sorrento! Arriva la rete dei campani, alla terza vera occasione. Conclusione dalla distanza di Cuccurullo che piega le mani di Viola per la rete dell’1-1.

38′ – Palo del Sorrento! A centimetri dal pareggio i campani: ci prova Guadagno a botta sicura ma è il legno a dire di no.

37′ – Risponde Grande dalla distanza: blocca senza problemi Del Sorbo.

36′ – Traversa del Sorrento! Campani ad un passo dall’1-1. Ottimo pallone per Musso che in piena area ci prova a botta sicura: palla che scheggia la traversa.

33′ – Rolando! Ma cos’ha sbagliato? Cestina completamente il pallone del 2-0. Ottimo pallone per il numero 7 biancorosso che in piena area, stoppa e tira: sfera che termina altissima.

32′ – Incornata di D’Amico dagli sviluppi del corner: impegna alla presa De Sorbo.

30′ – Siamo arrivati alla mezzora e la squadra di Di Donato ha avuto almeno due chance per trovare il raddoppio che sino ad ora sarebbe stato davvero meritato.

27′ – Team Altamura vicina al raddoppio! Leonetti ci prova con il destro a giro: palla che termina di poco alta sopra l’incrocio dei pali.

22′ – Ci prova Guadagno al volo dagli sviluppi di punizione: palla che termina altissima.

21′ – Ancora Team Altamura! D’Amico pesca Rolando che stoppa e tira: nessun problema per Del Sorbo che blocca.

19′ – Guadagno! La vera risposta del Sorrento: punizione insidiosa del numero 7 campano, palla che termina di poco a lato dalla porta difesa da Viola.

16′ – Ci prova Guadagno al volo: conclusione non perfetta. Presa facile per Viola.

14′ – D’Amico! Destro a giro del numero 99: ottima risposta di Del Sorbo a terra. Team Altamura ancora pericolosa.

13′ – Risponde il Sorrento: l’incornata di Musso, però, è fuori misura.

12′ – Altro corner per la Team Altamura: Grande prova a metterla al centro, ma la difesa campana si rifugia in angolo.

7′ – Ottimo avvio dei padroni di casa che al primo squillo del match riescono a trovare la rete del vantaggio.

5′ – Gol della Team Altamura! I biancorossi la sbloccano subito. Discesa di Manè, che vince un rimpallo e mette al centro per l’incornata vincente di Leonetti che sblocca il match del D’Angelo.

3′ – Primo corner del match: è in favore dei biancorossi.

0′ – Parte il match al D’Angelo: primo pallone battuto dagli ospiti.

IL TABELLINO LIVE

Team Altamura-Sorrento 1-1

Reti: al 5′ pt Leonetti (TA), al 39′ pt Cuccurullo (S)

Team Altamura (4-4-2): Viola Manè, De Santis, Silletti, Acampa, Grande, Bumbu (dal 15′ st Andreoli), D’Amico, Rolando, Leonetti, Minesso (dal 30′ st Simone). A disposizione: Spina, Lagonigro. Allenatore: Di Donato

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Vitiello (dal 1′ st Matera), Blondett, Fusco, Panico, Cuccurullo (dal 26′ st Carillo), Carotenuto, Cangianello, Guadagno (dal 20′ st Colangiuli), Musso, Bolsius. A disposizione: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Scala, Riccardi, Polidori, Russo, Ilardi, Esposito, Palella, Fortunato, Esposito. Allenatore: Barilari

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Assistenti: Signorelli di Paola e Montanelli di Lecco

Quarto Ufficiale: Aureliano di Rossano

Note: Ammoniti: Acampa (TA) e Fusco, Guadagno, Cangianiello (S). Corner 6-5. Recupero: 0′ pt.

Gentili lettori di Antennasud.com, buona sera dallo stadio Tonino D’Angelo e benvenuti alla diretta testuale di Team Altamura-Sorrento, match valido per la 22esima giornata del Girone C di Serie C.

