Dimissioni Sangiuliano, Piantedosi: “lo ha fatto per difendere l’onorabilità”

“Lo apprendo qui ora. Mi dispiace molto perché sono testimone che Sangiuliano è una persona per bene ed è stato un ottimo ministro, se ha pensato di fare questo lo ha pensato per difendere la sua onorabilità, evidentemente anche in sede giudiziaria. Evidentemente, da quella persona per bene che è, avrà pensato che tutto questo poteva venire meglio lasciando il suo incarico. Da persona per bene era poco avvezzo a subire questi attacchi volgari, questo continuo stillicidio che io sono certo si riveleranno senza fondamento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Bisceglie dove partecipa a Digithon.

