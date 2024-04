Dieci spettacoli e tante novità per la nuova stagione del Teatro Piccinni di Bari

BARI – Mentre termina la stagione 2023_24 con il ritorno di Silvio Orlando, è già ai nastri di partenza la nuova stagione del Teatro comunale Piccinni di Bari – Assessorato alle Culture sotto il titolo Altri Mondi, concepita col Teatro Pubblico Pugliese.

Dieci sono gli spettacoli in abbonamento per quattro giorni dal giovedì alla domenica, dieci in fuori abbonamento, più otto titoli a scelta (quattro teatrali – quattro di danza), eventi speciali, due segmenti drammaturgici, “Nuove Rotte” per gli spettacoli di nuova drammaturgia e “Terraferma” per il tradizionale, l’omaggio a Vito Maurogiovanni nel centenario della nascita di uno dei maggiori scrittori pugliesi e il ritorno al Piccinni del Piccolo Teatro di Bari con Nietta Tempesta, i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, le giornate di San Nicola, il Premio Danza al Piccinni- Serata di stelle baresi, il festival sulle diversità Bari diversa, i diversi percorsi di avvicinamento e sensibilizzazione nei quartieri e a teatro, progetti ideati e proposti con la stretta collaborazione delle principali istituzioni culturali e di formazione del territorio. Il cartellone barese prenderà il via il 18 ottobre con un omaggio a Vito Maurogiovanni

