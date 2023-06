Deruba automobilista e tenta di corrompere polizia, arrestata

Chiede un passaggio in auto poi deruba il conducente sfilandogli i soldi dalla tasca del pantalone. Scoperta e fermata dalla polizia, cerca di corrompere gli agenti offrendo loro del denaro. Protagonista dell’episodio è una giovane di origine romena domiciliata a Foggia: la donna è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato e istigazione alla corruzione.

La ragazza, sottoposta a perquisizione personale dagli agenti del Commissariato di Termoli, è stata trovata in possesso di denaro contante sottratto all’uomo e di un’altra ingente somma, di cui non è stata in grado di giustificare il possesso. Immediato il sequestro del denaro.

Al termine degli accertamenti la romena è stata arrestata e, su disposizione della Procura della Repubblica di Larino (Campobasso), associata nel carcere femminile di Teramo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp