Doppio appuntamento serale per il derby di Capitanata tra Audace Cerignola e Foggia, nel primo turno nazionale dei play off di serie C. La gara d’andata, in programma giovedì 18 maggio allo stadio “Monterisi”, avrà come fischio d’inizio le 20,30. Stesso orario anche per il match di ritorno, lunedì 22 maggio, allo “Zaccheria”. In questo doppio confronto i rossoneri di Delio Rossi hanno il vantaggio di essere testa di serie e quindi, in caso di parità nella differenza reti tra andata e ritorno, passerebbero il turno per il miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Ai gialloblù di Michele Pazienza, invece, per andare avanti in questi play off, servirà almeno una vittoria e un pareggio nelle due gare.

