Serie B: Lotta promozione, i bookmaker vedono il Bari in A

Manca una sola giornata alla conclusione del campionato di Serie B. Con Genoa e Frosinone già aritmeticamente promosse in Serie A, resta solo un posto a disposizione, e saranno le squadre protagoniste dei playoff a contenderselo.

Il Bari, già certo di un arrivo in terza posizione, è la candidata più accreditata al ritorno nella massima serie italiana: un approdo dei pugliesi in Serie A si gioca a 2,75 su Better e Goldbet.

Sicure di un posto nei playoff anche Sudtirol, Cagliari e Parma. I sardi e gli emiliani sono proposti entrambi a 3,50, mentre la storica prima volta degli uomini di Bisoli si gioca a 7 volte la posta.

Per i due posti ancora liberi nel minitorneo di fine campionato ci sono sei squadre in corsa. Il settimo posto è occupato dal Venezia a quota 49, segue il Palermo a 48, ma Pisa, Reggina, Ascoli e Como possono ancora sperare.

A quota 8, sulla lavagna dei betting analyst, si trovano Palermo, Pisa, Reggina e Venezia. L’Ascoli, che sfiderà la Reggina nello scontro diretto tra le squadre a 47 punti, è visto a 18, mentre è più lontana l’ipotesi di promozione del Como, a quota 30. (GF/Agipro)

