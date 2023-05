Serie C: Playoff nazionali, gli orari del primo turno

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle sfide valide per il primo turno dei playoff nazionali.

GARE DI ANDATA – GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

ANCONA-LECCO Ore 20.30

VIRTUS VERONA-PESCARA Ore 20.30

CERIGNOLA-FOGGIA Ore 20.30

PRO SESTO-L.R. VICENZA Ore 20.30

GUBBIO-VIRTUS ENTELLA Ore 20.30

GARE DI RITORNO – LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

LECCO-ANCONA Ore 20.30

PESCARA-VIRTUS VERONA Ore 20.30

FOGGIA-CERIGNOLA Ore 20.30

L.R. VICENZA-PRO SESTO Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA-GUBBIO Ore 20.30

La Lega Pro ricorda che il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

