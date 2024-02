D’Attis verso la segreteria nazionale di Forza Italia, ‘Onorato’

Mauro D’Attis, commissario regionale pugliese di Forza Italia, è stato indicato per entrare a fare parte della segreteria nazionale del partito. “Il congresso nazionale di Forza Italia è alle porte e per noi sarà l’occasione per suggellare la guida del nostro segretario Antonio Tajani, a cui sono legato da sempre, e ricordare il nostro presidente Berlusconi. Sono profondamente onorato dell’indicazione della mia persona tra i sei candidati ad essere eletti dal Congresso nella segreteria nazionale. Questo significherà rafforzare la collaborazione con il segretario Tajani e la rappresentanza della Puglia nella compagine nazionale del nostro partito”, ha detto D’Attis.

