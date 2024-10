Daspo a 3 ultras del Catanzaro per rapina ai danni di tifosi del Bari

Il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, ha emesso tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettante persone appartenenti al gruppo ultras “U.C. 1973”, vietando loro l’accesso a manifestazioni sportive per periodi rispettivamente di 5, 8 e 10 anni.

La vicenda che ha portato a tali misure risale al 27 febbraio scorso, quando, al termine della partita con il Bari, i tre ultras costrinsero un tifoso barese e sua figlia minorenne a consegnare felpe e giubbotti con i simboli della squadra pugliese.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Catanzaro hanno permesso di identificare gli autori del reato di rapina, che sono stati denunciati. L’istruttoria successiva, svolta dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine, ha evidenziato la predisposizione dei soggetti a comportamenti violenti, pericolosi non solo per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, ma anche per la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

