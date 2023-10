Dall’Italia: tragedia al raduno auto di lusso, 2 morti carbonizzati

Un raduno di auto di lusso, un viaggio di qualche giorno alla scoperta delle bellezze dell’Isola a bordo di Ferrari, Lamborghini e Maserati si è trasformato in tragedia nel sud Sardegna. Una coppia di svizzeri è morta carbonizzata.

Tutte le fasi dell’incidente sono state riprese da una dash cam, una telecamera a bordo di un’auto, e poi sono state diffuse sui social. Così come è accaduto a Conversano, nel barese, dove un ragazzo di 17 anni, in sella a uno scooter condotto da un coetaneo, è stato travolto da un’auto ed è morto in diretta Instagram. Il video è apparso sul profilo della giovane vittima.

Due incidenti a chilometri di distanza, ma uniti da un invisibile filo: l’occhio elettronico di una telecamera e il mondo dei social. L’incidente in Sardegna è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 2 ottobre lungo la statale 195 a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis.

Vittime Markus Krautli, 67 anni, e la moglie Melissa, di 63, entrambi di Wellisellen, cittadina svizzera del Canton Zurigo. I due si trovavano in Sardegna da qualche giorno, ospiti del Forte Village. Avevano preso a noleggio una Ferrari per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, tour di tre giorni a Olbia.

La carovana era partita da Teulada e doveva raggiungere Porto Flavia, nella frazione di Masua, dove gli automobilisti avrebbero pranzato. L’incidente è avvenuto proprio durante il trasferimento a Masua. Stando alla ricostruzione dei Carabinieri, la Ferrari con a bordo i due svizzeri stava sorpassando la colonna di veicoli prima di finire fuori strada. Tra questi una Lamborghini con due indiani di Mumbai e un camper con turisti altoatesini.

Quel tratto di strada è rettilineo e a doppio senso. Anche la Lamborghini ha tentato di superare il camper ma ha urtato la Ferrari, che già in fase di sorpasso ha perso il controllo impattando sulla fiancata laterale del camper, che si è capovolto. La Ferrari è uscita di strada, ribaltandosi a sua volta e incendiandosi. I due occupanti sono morti carbonizzati.

Fuori strada anche la Lamborghini, illesi conducente e passeggero. Lievi ferite per chi era a bordo del camper. I carabinieri, appreso dell’esistenza di un video dell’incidente che girava sui social, lo hanno acquisito e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per corroborare le loro indagini.

Servirà a ricostruire la dinamica anche il video apparso sul profilo Instagram di Anthony Innamorato, il 17enne morto nell’incidente avvenuto ieri notte in via Bari a Conversano. Nel filmato è inquadrata la strada e parte del manubrio dello scooter e si scorge ad un incrocio un’auto sopraggiungere da destra. Poi la moto sbanda, e si intuisce la caduta mentre lo schermo diventa nero. L’altro giovane che era alla guida dello scooter ha riportato la frattura di un femore ed è ricoverato nell’ospedale di Monopoli.

