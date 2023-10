Bari, bullismo al Romanazzi: sospensione per i ragazzi

BARI – Due settimane di sospensione e un 5 in condotta. È quanto il collegio dei docenti dell’istituto Romanazzi di Bari avrebbe deciso per i due ragazzi di 17 e 18 anni che venerdì mattina si sono resi protagonisti di un episodio di bullismo ai danni di un professore di diritto ed economia, Pasquale Pellicani. Alla riunione, durata circa un paio d’ore, avrebbe preso parte anche la preside, Rosangela Colucci, oltre allo stesso docente che per i ragazzi, nei giorni scorsi, aveva chiesto l’espulsione. “Una pena esemplare”, invece, aveva garantito la dirigente.

Ma cosa è successo venerdì mattina in quell’aula del Romanazzi? A quanto raccontato dallo stesso Pellicani, al cambio dell’ora, entrando in classe, il docente avrebbe visto arrivare dal fondo dell’aula il 17enne armato di una pistola giocattolo. A pochi metri di distanza, il giovane ha sparato all’indirizzo dell’uomo un colpo sul torace fortunatamente senza gravi conseguenze: “Solo un piccolo dolore – ha raccontato ai nostri microfoni – ma mi sono spaventato parecchio perché non sapevo che quella pistola fosse giocattolo”. A portare l’arma in classe sarebbe stato il 18enne che l’avrebbe tenuta nello zaino per poi mostrarla ai compagni. Ma a quanto pare, il 17enne non c’ha pensato su due volte e l’avrebbe sottratta al compagno per brandirla contro il prof in ingresso in classe. Questo il racconto. Pellicani ha poi deciso di non sporgere denuncia “per non macchiare la loro fedina penale”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp