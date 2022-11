Da 2-0 a 2-3: Cerignola ribalta Foggia allo Zaccheria (sintesi)

Condividi su...

FOGGIA – L’Audace la ribalta e fa suo il derby di Capitanata. Russo, Malcore e Neglia rispondono a Costa e Peralta e il Cerignola dopo 6 sconfitte vince il primo storico derby tra i professionisti contro il Foggia. In cronaca: Gallo ritrova Costa a sinistra anche in campionato. Rizzo fa il braccetto e Sciacca va in panchina. Pazienza non rinuncia alla difesa a 3 e schiera Achik a tutta fascia a destra. Prima occasione degna di nota per l’Audace Cerignola dopo 11 minuti. Achik intercetta a centrocampo, fa 30 metri palla al piede e lascia partire una conclusione dal limite dell’area terminata di pochissimo a lato. Un minuto più tardi è clamorosa l’occasione fallita dal Foggia. Palla recuperata a sinistra, la sfera arriva a Costa che crossa sul secondo palo dove Vuthaj non centra il bersaglio. Cinque minuti più tardi i padroni di casa passano in vantaggio direttamente da calcio d’angolo. Tiro cross di Costa. Malcore e Saracco non riescono ad intervenire e la sfera termina direttamente in porta dopo una deviazione. Il Cerignola reagisce al minuto 32 quando Malcore non inquadra di poco lo specchio dai 20 metri. Sul finire del primo tempo c’è spazio anche per una conclusione di Sainz Maza su calcio di punizione su cui Nobile non ha problemi. Dopo 7’ della ripresa il Foggia raddoppia. Peralta sale palla al piede, scambia con Garattoni che chiude il triangolo. L’argentino libera il sinistro sul secondo palo e lascia presagire ad una ripresa in discesa. Ma non è affatto così. 7 minuti più tardi Malcore inventa di tacco per Russo: l’esterno si fa respingere la prima conclusione da Nobile ma è freddo a mettere in porta la ribattuta. Un quarto d’ora più tardi Malcore trova anche ilgol: conclusione al volo su assist al bacio di Sainz-Maza e 2-2. L’opera la completa Neglia: Achik lo serve in area, l’ex Reggiana la controlla in maniera perfetta e la imbuca tra le gambe di Nobile. 2-3 e festa Audace che sale a 20 in piena zona playoff. Il Foggia si ferma dopo 8 risultati utili.

Foto di Audace Cerignola.