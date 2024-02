Cutrofiano (LE) – Come in occasione di ogni di ogni 17 febbraio Cutrofiano è pronto a festeggiare “Sant’Antoni te le focare”, tra i falò sparsi per le vie del comune salentino, i suoni e le voci dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e quest’anno anche delle reliquie di Sant’Antonio da Padova.

