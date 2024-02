Ritardi per nuova caserma Vigili del Fuoco BAT, Damiani sollecita Agenzia del Demanio

BARLETTA – Iter burocratico in ritardo per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco della BAT. L’intoppo dell’ultima ora, in un percorso già tortuoso da anni, è la necessità di bonificare l’area su cui dovrà sorgere la nuova struttura, a Barletta, nei pressi dell’ex mattatoio. L’operazione, da effettuare in via obbligatoria prima di avviare la cantierizzazione, risulta di competenza dell’Agenzia del Demanio, che avrebbe dovuto avviare le attività a fine novembre 2023. Dopo tre mesi, non è stata nemmeno indetta la gara d’appalto. Si è tenuto a Roma un colloquio tra l’ente preposto e il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che ha chiesto di accelerare i tempi per rispettare il cronoprogramma stilato a settembre.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author