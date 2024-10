Ctp Taranto: si è insediato il nuovo CdA

Ctp, parte il nuovo corso. Angelo Brisci e Carmen Galluzzo Motolese hanno accettato l’incarico di far parte del consiglio di amministrazione, ricevuto lo scorso 1° ottobre dall’assemblea dei soci dell’azienda.

Brisci, ispettore portuale e dipendente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (Adsp), e Galluzzo, insegnante in pensione e presidente del comitato “Club per l’Unesco Taranto”, hanno firmato la loro accettazione davanti al presidente, il riconfermato Francesco Tacente, avvocato, e a Giuseppe Murgolo, direttore di Ctp Taranto.

La neoconsigliera Galluzzo, in rispetto della legge che non prevede alcuna indennità per le persone in quiescenza che fanno parte di cda, non percepirà alcun compenso per ricoprire questo ruolo.

“Ringrazio Rinaldo Melucci, preidente della Provincia di Taranto e socio di maggioranza dell’azienda, e gli altri 23 soci per aver rinnovato la loro fiducia nei miei confronti e ringrazio anche per la collaborazione avuta in questi anni e per il sostegno che sicuramente mi daranno ancora la direzione della società, tutti i dipendenti e le organizzazioni sindacali. Un “grazie” da parte mia va reso al consiglio di amministrazione uscente per aver contribuito al raggiungimento di diversi obiettivi”, ha affermato il presidente Tacente.

“L’assemblea dei soci, su proposta del presidente Melucci, ha snellito il nostro consiglio di amministrazione riducendolo da 5 a 3 componenti non solo per allinearlo agli altri cda delle aziende partecipate comunali ma soprattutto per tagliare, bene e rapidamente, altri importanti traguardi. Tra questi, solo per citarne uno, il Ctp darà il suo contributo alla configurazione di una nuova forma societaria che lo renderà sempre più competitivo sul mercato così come peraltro indicato dalla stessa Amministrazione provinciale”, ha concluso Tacente.

